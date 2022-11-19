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Рецессия в Британии

Рецессия в Британии

Рецессия в БританииУправление по бюджетной ответственности (OBR) опубликовало обновлённые экономические прогнозы, согласно которым домохозяйства в Великобритании столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений.

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