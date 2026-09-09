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Суд в Москве заочно арестовал основателя «Дождя» Синдееву и гендиректора канала

Пресненский районный суд Москвы 9 сентября заочно арестовал основателя «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Наталью Синдееву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и гендиректора канала Марка Тена.

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