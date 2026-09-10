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Мировое обозрение

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Бортовой компьютер робота заменили емкостью с водой: машина научилась самостоятельно принимать решения за счет физики волн

Бортовой компьютер робота заменили емкостью с водой: машина научилась самостоятельно принимать решения за счет физики волн

Автономные мобильные роботы уже давно упираются в аппаратный потолок: чтобы безопасно двигаться, машине нужно непрерывно собирать данные с датчиков, анализировать геометрию окружения и в реальном времени корректировать курс.

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