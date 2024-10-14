Глава СКР разберется с тарифным беспределом в новостройках Москвы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад о ходе процессуальной проверки по обращению жителей Москвы о завышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ЖК «Аквилон Митино».
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