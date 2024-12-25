Илон Маск постами в соцсети вынудил конгресс пересмотреть проект бюджета

А ещё вызвал хаос и неразбериху среди парламентариев. И всё это в канун Рождества.Американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети Х больше 150 постов, вызвал этим хаос среди парламентариев и вынудил конгресс пересмотреть проект бюджета перед Рождеством.