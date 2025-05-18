Мерц: НАТО не планирует направлять войска на Украину

БЕРЛИН, 18 мая, ФедералПресс. После переговоров с итальянским премьер-министром Джоржей Мелони канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны не рассматривают возможность отправки войск на Украину, сообщает dpa.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии