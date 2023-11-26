Губернатор Воробьев заявил о повреждениях зданий в Подмосковье после атаки БПЛА ВСУ

Подразделения ПВО ВС РФ пресекли пять атак украинских беспилотников в Московской области. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, БПЛА были перехвачены ночью 26 ноября в небе над четырьмя районами Подмосковья.
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