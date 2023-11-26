Губернатор Воробьев заявил о повреждениях зданий в Подмосковье после атаки БПЛА ВСУ

Страна и люди

Подразделения ПВО ВС РФ пресекли пять атак украинских беспилотников в Московской области. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, БПЛА были перехвачены ночью 26 ноября в небе над четырьмя районами Подмосковья.