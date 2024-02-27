Татарстан подключил к теплу одну из школ Лисичанска

Татарстан заменил теплотрассу в Лисичанске, обеспечивая тепло в еще одном социальном объекте. Подрядная организация, назначенная региональным руководителем, провела полную замену труб, проложив 540 метров, передает Татар-информ.
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