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Закон и Порядок

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Не русские ассимилируют мигрантов, а наоборот: Михалков заявил о тревожной перемене внутри России

Не русские ассимилируют мигрантов, а наоборот: Михалков заявил о тревожной перемене внутри России

Фото: Олег Рукавицын, Царьград Не русские ассимилируют мигрантов, а наоборот. Никита Михалков заявил о тревожной перемене внутри России: "Разве это может нас устроить?" Режиссёр Никита Михалков в эфире программы "Бесогон" привёл цитату профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова.

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