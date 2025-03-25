Замена санкций: Трамп введет пошлины в отношении Москвы

Трамп превратил тарифный механизм в целый новый вид искусства. Правда особых достижений оно не приносит, как и не дает удовлетворения Вашингтону или конкретной помощи в преодолении разницы в торговом балансе или преодолении дефицита бюджета.
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