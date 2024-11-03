Атаман Кузнецов назвал комбата с позывным "Кедр" выдающимся воином

В годовщину со дня гибели командира батальона "Терек", героя России и ДНР, дважды кавалера ордена Мужества Владимира Попова, известного среди бойцов СВО по позывному "Кедр", в Теlеgram-канале казачьей разведывательной бригады "Терек" опубликовали ролик, посвященный комбату.
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