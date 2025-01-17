Байден бессвязным текстом попытался раскритиковать действия Путина

В ходе церемонии прощания с министром обороны США, которая прошла в Арлингтоне, президент Джо Байден сделал бессвязное заявление, в котором пытался раскритиковать действия российского лидера Владимира Путина.
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