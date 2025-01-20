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Светотерапия улучшает восстановление мозга после черепно-мозговой травмы

Светотерапия улучшает восстановление мозга после черепно-мозговой травмы

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) обнаружили, что низкоинтенсивная светотерапия может способствовать заживлению головного мозга у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ) средней степени тяжести.

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