Светотерапия улучшает восстановление мозга после черепно-мозговой травмы

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) обнаружили, что низкоинтенсивная светотерапия может способствовать заживлению головного мозга у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ) средней степени тяжести.
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