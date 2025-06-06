Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Политолог объяснил, почему ссора Трампа и Маска может оказаться спектаклем

Политолог объяснил, почему ссора Трампа и Маска может оказаться спектаклем

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал конфликт между главой Белого дома Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском.

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