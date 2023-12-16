Вредно ли безалкогольное пиво для здоровья?

С каждым годом безалкогольное пиво набирает всё больше популярности у любителей пенного напитка. По оценкам исследователей, за последние пять лет его потребление в России выросло до 14% от общего объема продаж пива и достигло рекордных показателей, впервые превысив европейский рынок.