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Красная Армия в начале тридцатых годов

Красная Армия в начале тридцатых годов

“Мы мирные люди,но наш бронепоезд стоит на запасном пути” - пелось в песне межвоенного периода. Документы позволяют посмотреть, как жили и готовились к бою бойцы и командиры отдельного полка бронепоездов имени рабочих завода “Красный Профинтерн”.

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