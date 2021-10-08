Красная Армия в начале тридцатых годов

“Мы мирные люди,но наш бронепоезд стоит на запасном пути” - пелось в песне межвоенного периода. Документы позволяют посмотреть, как жили и готовились к бою бойцы и командиры отдельного полка бронепоездов имени рабочих завода “Красный Профинтерн”.