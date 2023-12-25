Самовары и медвежьи шкуры: новая украинская сказка про российскую армию

Vlad Dirkin Шкура медведя/волка/___ ??? В бронетехнике? Самое милое дело - зимой на сидушку бросить! И самому не холодно, и смотрится красиво. ИМХО обычная зависть - от свиной щетины тепла маловато...

А Александр24 И чего такого? Жизненно необходимая комплектация танка для механика-водителя. Вечером, после боя, раздул самовар, попил чайку крепкого, сыграл "Катюшу", завернулся в шкуру и до рассвета спишь себе, как младенец.