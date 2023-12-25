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Самовары и медвежьи шкуры: новая украинская сказка про российскую армию

Самовары и медвежьи шкуры: новая украинская сказка про российскую армию

  Украинские СМИ опубликовали материал о работе ремонтной мастерской ВСУ, где проходят восстановление поврежденные на фронте боевые машины.

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Комментарии
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Vlad Dirkin
Шкура медведя/волка/___ ??? В бронетехнике? Самое милое дело - зимой на сидушку бросить! И самому не холодно, и смотрится красиво. ИМХО обычная зависть - от свиной щетины тепла маловато...
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4 час.
А
Александр24
И чего такого? Жизненно необходимая комплектация танка для механика-водителя.  Вечером, после боя, раздул самовар, попил чайку крепкого, сыграл &quot;Катюшу&quot;, завернулся в шкуру и до рассвета спишь себе, как младенец.
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2 час.
Александр Григоров
Завидуют убогие  у них то даже жрать нечего а у нашмх самовар)))))))))))))))))))
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1 час.

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