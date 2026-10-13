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Не все российские гимнасты получили визы для участия в ЧМ в Нидерландах, который стартует через два дня

Не все российские гимнасты получили визы для участия в ЧМ в Нидерландах, который стартует через два дня

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о ситуации с визами перед отъездом команды на чемпионат мира в Нидерланды.

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