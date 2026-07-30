Производственный цех по Вашему место сборки!? Вообще я владею понятиями производства! Есть к примеру инструментальные или литейные цеха! Производственным можно назвать цеха к примеру где принтер что то печатает! Или изготовляются детали комплектации! Может быть 4 этажа и там все находиться! Но как правило думаю это несколько разных зданий ! Ну главное что бы конкретно там уничтожить побольше оборудования верно!

М

ММ

Вообще не понимаю! Наши бьют, а их беспилотники каждый день сотнями летят и в Интернете не только маршруты, но и кадры попаданий по нашим объектам! Как такое возможно??? Если известен маршрут, то почему не сбивают? Если летят на те же склады Вайлбериса, почему не сбивать? Вертолеты наши где?? Для них любой беспилотник как муха для воробья!