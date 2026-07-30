В ночь на 30 июля ВС РФ атаковали вражеские цели не по географическому принципу, а по технологическим цепочкам, вскрыв практически весь цикл производства и поставок вооружений для ВСУ — от двигателей до морской логистики.
Военкор Александр Коц проанализировал ночные удары по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Абрамчук
Когда уничтожается производственный цех с оборудованием, восстанавливать уже ничего не придется.
Ответить
1 м.
vagas Karlito
Производственный цех по Вашему место сборки!? Вообще я владею понятиями производства! Есть к примеру инструментальные или литейные цеха! Производственным можно назвать цеха к примеру где принтер что то печатает! Или изготовляются детали комплектации! Может быть 4 этажа и там все находиться! Но как правило думаю это несколько разных зданий ! Ну главное что бы конкретно там уничтожить побольше оборудования верно!
Ответить
1 м.
М
ММ
Вообще не понимаю! Наши бьют, а их беспилотники каждый день сотнями летят и в Интернете не только маршруты, но и кадры попаданий по нашим объектам! Как такое возможно??? Если известен маршрут, то почему не сбивают? Если летят на те же склады Вайлбериса, почему не сбивать? Вертолеты наши где?? Для них любой беспилотник как муха для воробья!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии