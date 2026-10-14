Кому в ноябре пересчитают пенсионные надбавки

Доплаты положены за труд во вредных, опасных и тяжелых условиях.В ноябре Социальный фонд пересчитает ежемесячную надбавку к пенсии членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности.
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