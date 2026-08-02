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ФедералПресс

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Министр труда Германии назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

Министр труда Германии назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

БЕРЛИН, 2 августа, ФедералПресс. Министр труда Германии Бербель Бас назвала состояние федерального бюджета катастрофическим и заявила, что страна утратила лидерство сразу в нескольких высокотехнологичных отраслях.

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