Министр труда Германии назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

БЕРЛИН, 2 августа, ФедералПресс. Министр труда Германии Бербель Бас назвала состояние федерального бюджета катастрофическим и заявила, что страна утратила лидерство сразу в нескольких высокотехнологичных отраслях.
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