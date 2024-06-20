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Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала ажиотаж на Западе. Чем сотрудничество России и Северной Кореи пугает мир?

Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала ажиотаж на Западе. Чем сотрудничество России и Северной Кореи пугает мир?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 18 июня президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Северную Корею.

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