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После спектакля Машкова Полпред Жога примерил костюм боярина

Полномочный представитель президента России в Урало-Сибирском федеральном округе Артем Жога во время своего визита в Тобольск посетил спектакль «Матросская тишина» в местном драматическом театре, куда прибыла труппа Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова.

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