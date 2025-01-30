Ещё жесть из Китая: в китайском океанариуме осётр попытался съесть девушку-аниматора Девушка вырвалась и успела всплыть на поверхность.
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Ещё жесть из Китая: в китайском океанариуме осётр попытался съесть девушку-аниматора Девушка вырвалась и успела всплыть на поверхность.
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