КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА11,6K прочтений Сегодня Пока ВСУ топчут Курскую землю, некоторые российские авторы пытаются продолжать баюкать горящую люльку патриотическими колыбельными "Всё хорошо, прекрасная маркиза".
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