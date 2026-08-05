Фильм «Лермонтов» Павла Лунгина получит финансирование Фонда кино

Фильм «Лермонтов» Павла Лунгина с рэпером Хаски в главной роли и экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» режиссера Игоря Волошина вошли в число картин, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку Фонда кино на производство национальных художественных фильмов.