Фильм «Лермонтов» Павла Лунгина получит финансирование Фонда кино

Фильм «Лермонтов» Павла Лунгина с рэпером Хаски в главной роли и экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» режиссера Игоря Волошина вошли в число картин, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку Фонда кино на производство национальных художественных фильмов.
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