Новогодняя программа (условно "голубой огонёк") вчера была удивительно свежей. Наконец-то не было надоевших ещё с конца 80-х вайкулей и леонтьевых, пугачёвых и ротар с их осточертевшими вернисажами и неизбывным самолюбованием.
Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк
Комментарии
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Людмила Редько
Даже не пыталась проверять изменился ли к лучшему огонек. Поверила на слово Шахназарову и включила канал "Звезда" - замечательной была новогодняя программа, потом переключила на НТВ "Квартирник у Маргулиса" - тоже понравилось. А Малахов мне надоел не меньше, чем филька
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3 час.
ИЦ
Ирина Цхурбаева
И так поступили многие.Правильно МЫ сделали.Мне лично до омерзения видеть А.Лорек,А.Ревва,К. Орбакайте. с экрана на всю страну показывают предателей.Их плохо проверил СК.........
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3 час.
Кошмар
Зато Лолита на НТВ 30-31 засветилась.
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2 час.
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