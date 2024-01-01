Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Людмила Редько

Даже не пыталась проверять изменился ли к лучшему огонек. Поверила на слово Шахназарову и включила канал "Звезда" - замечательной была новогодняя программа, потом переключила на НТВ "Квартирник у Маргулиса" - тоже понравилось. А Малахов мне надоел не меньше, чем филька