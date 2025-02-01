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Американский журналист Карлсон указал на диктаторские черты Зеленского

Американский журналист Карлсон указал на диктаторские черты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года) нелегитимен, он также убирает своих политических оппонентов и подвергает гонениям целую языковую группу, всё это является проявлениями диктатуры.

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