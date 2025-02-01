Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года) нелегитимен, он также убирает своих политических оппонентов и подвергает гонениям целую языковую группу, всё это является проявлениями диктатуры.
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