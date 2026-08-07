Футбольная федерация Казахстана объявила о соглашении с нидерландским специалистом Джоном ван 'т Схипом.
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Футбольная федерация Казахстана объявила о соглашении с нидерландским специалистом Джоном ван 'т Схипом.
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