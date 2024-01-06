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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уход Дубникова – наше волевое тренерское решение. У него были моменты, когда он снижал к себе требования». Гатагов об уходе форворда

«Уход Кирилла Дубникова – наше волевое тренерское решение. Он больше всех сыграл из нападающих, у него было много возможностей проявить себя.

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