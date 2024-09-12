Прокуратура отреагировала на жалобы студентов УрФУ из-за давки в автобусах

Прокуратура организовала проверку из-за жалоб студентов Уральского федерального университета на работу общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, откуда они ежедневно уезжают на учебу.
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