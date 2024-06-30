Погода в Самарской области: ясное и теплое лето

Самарскую область ожидает теплая и солнечная неделя. По данным Приволжского управления Гидрометцентра (УГМС), в воскресенье, 30 июня, на территории региона установится ясная и облачная погода без осадков.
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