Как принимать препарата Арбидол взрослым

Расскажем о тмом как принимать таблетки арбидол? Инситрукция по променению для взрослых и детей. Чем он так полезен и есть ли противопоказания к применению? Арбидол в таблетках – противовирусный препарат, обладающий некоторыми дополнительными полезными свойствами.