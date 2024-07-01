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Как принимать препарата Арбидол взрослым

Расскажем о тмом как принимать таблетки арбидол? Инситрукция по променению для взрослых и детей. Чем он так полезен и есть ли противопоказания к применению? Арбидол в таблетках – противовирусный препарат, обладающий некоторыми дополнительными полезными свойствами.

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