Плащ в стиле «Матрицы» стал новым трендом

Кожаный плащ как у Тринити из фильма «Матрица» режиссеров Вачовски стал новым трендом. Данным предметом гардероба черного цвета, который носила сыгранная актрисой Керри-Энн Мосс героиня, вдохновились при создании коллекций многие бренды.