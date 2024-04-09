Плащ в стиле «Матрицы» стал новым трендом

Кожаный плащ как у Тринити из фильма «Матрица» режиссеров Вачовски стал новым трендом. Данным предметом гардероба черного цвета, который носила сыгранная актрисой Керри-Энн Мосс героиня, вдохновились при создании коллекций многие бренды.
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