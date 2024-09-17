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Запад готовит провокации как извне, так и внутри России

Запад готовит провокации как извне, так и внутри России

Ранее говорил, что для нас самым важным фактором достижения большой геополитической победы становится наша способность предугадать, где и как будет нанесен новый удар.

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