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Синоптики предупредили об опасности, где нужно быть максимально осторожными: «Чрезвычайный уровень»

Синоптики предупредили об опасности, где нужно быть максимально осторожными: «Чрезвычайный уровень»

В воскресенье, 17 октября в некоторых регионах Украины объявлен I уровень опасности в связи с сильным туманом - видимость составит от 200 до 500 метров, но это еще не все.

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