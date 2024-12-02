Вместе с тем, новогодний стол уже подорожал на 13,5%, подсчитали аналитики. 😪😪😪 Базовый набор продуктов обойдётся в среднем в 9100 рублей.
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Вместе с тем, новогодний стол уже подорожал на 13,5%, подсчитали аналитики. 😪😪😪 Базовый набор продуктов обойдётся в среднем в 9100 рублей.