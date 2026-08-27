👩🚒Пожарно-спасательные подразделения были задействованы для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия.
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👩🚒Пожарно-спасательные подразделения были задействованы для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия.
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