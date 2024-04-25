Олег Волошин: Зеленский и Ермак прекрасно манипулируют обществом

Устойчивость режима Зеленского-Ермака не в последнюю очередь обеспечена тем, что они прекрасно умеют манипулировать обществом, но при этом сами (по крайней мере, Андрей Ермак, разрешающими мозг зависимостями не страдающий) довольно объективно оценивают постоянные и ситуативные угрозы, перемены настроений в социуме и тд.