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Олег Волошин: Зеленский и Ермак прекрасно манипулируют обществом

Олег Волошин: Зеленский и Ермак прекрасно манипулируют обществом

Устойчивость режима Зеленского-Ермака не в последнюю очередь обеспечена тем, что они прекрасно умеют манипулировать обществом, но при этом сами (по крайней мере, Андрей Ермак, разрешающими мозг зависимостями не страдающий) довольно объективно оценивают постоянные и ситуативные угрозы, перемены настроений в социуме и тд.

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