20,8 тыс прочтений Вчера Несмотря на провал экстренного заседания, прошедшего 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон вновь собрал коллег по ЕС и НАТО в Париже всего через два дня.
Макрон испугался Путина? Почему Франция резко изменила позицию по Украине
Комментарии
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Лев Добрый
Макрон напуЖался Кузькину мать, только от Дональда Трампа!!!😱👈😜
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21 час.
J
Juri
гейжопу нужно бить по мозгам и впервую очередь приебалтику и пшеков.
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14 час.
Андрей Шишинов
"заявил Макрон И тут же выразил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным." А это тот же макрон, который слил в СМИ прошлые переговоры с Путиным? И проводил их (в нарушение всех дипломатических регламентов) в присутствии посторонних лиц? И смысл Путину разговаривать с этим недоумком.
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2 час.
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