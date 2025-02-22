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Макрон испугался Путина? Почему Франция резко изменила позицию по Украине

Макрон испугался Путина? Почему Франция резко изменила позицию по Украине

20,8 тыс прочтений Вчера Несмотря на провал экстренного заседания, прошедшего 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон вновь собрал коллег по ЕС и НАТО в Париже всего через два дня.

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Комментарии
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Лев Добрый
Макрон напуЖался Кузькину мать, только от Дональда Трампа!!!😱👈😜
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21 час.
J
Juri
гейжопу нужно бить по мозгам и впервую очередь приебалтику и пшеков.
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14 час.
Андрей Шишинов
&quot;заявил Макрон  И тут же выразил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным.&quot;                                                                                                                                                  А это тот же макрон, который слил в СМИ прошлые переговоры с Путиным? И проводил их (в нарушение всех дипломатических регламентов) в присутствии посторонних лиц?  И смысл Путину разговаривать с этим недоумком.
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2 час.
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