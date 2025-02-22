Макрон испугался Путина? Почему Франция резко изменила позицию по Украине

Андрей Шишинов

"заявил Макрон И тут же выразил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным." А это тот же макрон, который слил в СМИ прошлые переговоры с Путиным? И проводил их (в нарушение всех дипломатических регламентов) в присутствии посторонних лиц? И смысл Путину разговаривать с этим недоумком.