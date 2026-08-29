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Мировое обозрение

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США грозит продовольственный кризис и рост цен на продукты из-за удобрений

США грозит продовольственный кризис и рост цен на продукты из-за удобрений

Дефицит минеральных удобрений в США — это не просто тревожный звонок, а полноценный набат, который мы услышали, когда цены на продукты уже поползли вверх.

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