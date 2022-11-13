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Чемпионка России среди юниоров Вера Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское

Российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).

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