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Канделаки укорила Слуцкого в недостатке такта и женской склочности

Канделаки укорила Слуцкого в недостатке такта и женской склочности

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки дала комментарий по поводу слов главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого во время репортажа товарищеского матча Россия — Болгария, на котором специалист выступил в роли комментатора.

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