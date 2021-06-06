Канделаки укорила Слуцкого в недостатке такта и женской склочности

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки дала комментарий по поводу слов главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого во время репортажа товарищеского матча Россия — Болгария, на котором специалист выступил в роли комментатора.