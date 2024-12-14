Президент Хорватии исключил отправку военных на Украину Хорватские войска не будут отправлены на Украину.
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Президент Хорватии исключил отправку военных на Украину Хорватские войска не будут отправлены на Украину.
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