Тренер Тарасова отказалась реагировать на слова Родниной о фигуристке Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала реагировать на заявление трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о том, что российской стороне нужно было "покрасивее врать" по делу фигуристки Камилы Валиевой.
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