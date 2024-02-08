Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Semafor: Карлсон во время визита в Россию пообщался со Сноуденом и Тарой Рид

Semafor: Карлсон во время визита в Россию пообщался со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию встречался с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и экс-помощницей Джо Байдена Тарой Рид, обвинившей нынешнего главу Белого дома в сексуальных домогательствах.

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