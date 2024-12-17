Акции "Полюса" торгуются со значительным дисконтом

Совет директоров Полюса 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении акций, сообщается в пресс-релизе. На повестке вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров, цель — принятие решения о дроблении обыкновенных акций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии