Более 41 тысячи юных северян отдохнут в детских лагерях этим летом

Вопросы организации и проведения летней оздоровительной кампании обсудили на совещании, которое провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова По словам вице-премьера, в 2024 году в России планируется направить более 5,3 миллиона детей на отдых и оздоровление, что на сто тысяч человек больше, чем годом ранее.