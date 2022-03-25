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Джейсон Уильямс: «Сегодня Шак не был бы таким доминирующим, как был в свое время»

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс объяснил, почему он считает, что легендарный центровой Шакил О’Нил не был бы столь же доминирующим, если бы играл в лиге сегодня.

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