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На Украине сообщили о критической ситуации из-за «дыры» в бюджете

На Украине сообщили о критической ситуации из-за «дыры» в бюджете

На Украине сложилась критическая ситуация. Причиной этого стала «дыра» в государственном бюджете в размере 500 миллиардов гривен (более триллиона рублей), сообщил в интервью «РБК-Украина» министр финансов Украины Сергей Марченко.

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