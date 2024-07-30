На Украине сообщили о критической ситуации из-за «дыры» в бюджете

На Украине сложилась критическая ситуация. Причиной этого стала «дыра» в государственном бюджете в размере 500 миллиардов гривен (более триллиона рублей), сообщил в интервью «РБК-Украина» министр финансов Украины Сергей Марченко.
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